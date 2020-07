12 июля состоялась онлайн-конференция Ubisoft Forward, на ней компания Ubisoft раскрыла даты выхода главных проектов и провела презентацию нескольких трейлеров игр.

Конференция началась в 22:00 по московскому времени, а в числе прочих игр были показаны записи геймплея одних из самых ожидаемых игр года — Far Cry 6 и Assassin’s Creed Valhalla. Ранее видео с гемплеем игр уже появлялись в интернете. Кроме того, зрители мероприятия увидел кинематографический трейлер Watch Dogs: Legion «Точка невозврата», а также несколько минут геймплея.

Одной из главных завлекалок презентации была бесплатная раздача Watch Dogs 2 на ПК, которая проходила параллельно с прямым эфиром. Получить игру бесплатно на свой компьютер пользователи могли строго с 22:00 по 22:45 мск. Для тех, кто по каким-то причинам не скачал игру, Ubisoft устроил в своем магазине двухнедельную распродажу на игры, которые вышли больше трех месяцев назад. Из самых привлекательных предложений можно выделить Far Cry 5, The Division 2 + Warlords of New York, Assassin’s Creed Odyssey, Anno 1800 и Ghost Recon Breakpoint.

Были продемонстрированы игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla — боевую систему, стелс и осады замков. Главная новость, касающаяся Far Cry 6 — роль диктатора Антона Кастильо исполнил актер Джанкарло Эспозито, один из ярчайших персонажей сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Мандалорец».

Также Ubisoft показали мультипликационный файтинг Brawlhalla, который уже доступен на консолях и ПК, а на мобильных устройствах он появится 6 августа. Кроме того, зрители посмотрели трейлер и открытый бета-тест «королевской битвы» Hyper Scape и анонс мобильной игры Tom Clancy’s Elite Squad.

Всего презентацию Ubisoft Forward посмотрели более двух миллионов человек. Следующее подобное мероприятие запланировано до конца 2020 года. Как сообщает Esports Charts, около 1,5 миллионов зрителей смотрели трансляцию на английском языке.