Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко оценил выступление россиянина Даниила Квята на Гран-при Штирии.

Российский гонщик «Альфа Таури» занял десятое место и набрал первое в сезоне очко.

«Даниил проехал неплохую гонку. Радует, что он заработал очки и обошёл напарника. Некую задачу-минимум он выполнил. Но всё же Гасли по скорости сейчас немного быстрее Квята. Так что Дане нужно быть чуть стабильнее и быстрее, чтобы сохранить за собой место в команде», — заявил Марценко, слова которого приводит Sportbox.

Напомним, победителем Гран-при Штирии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, третье — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Лучший круг показал Карлос Сайнс из «Макларена».