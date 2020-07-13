Согласно официальной статистике на понедельник, 13 июля, в России зафиксированы 6 537 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 733 699, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки зафиксированы 104 летальных случая. За всё время пандемии в России погибли 11 439 пациентов. При этом преодолеть болезнь смогли 504 021 человек, из них 2 960 выписаны по выздоровлению за последние 24 часа.

На сегодняшний день у 213 851 пациента заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 672 новых случаев. Всего 230 029 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 196 новых пациентов, общее число зараженных — 60 688. В Санкт-Петербурге установлен 291 новый случай (всего 27 861).