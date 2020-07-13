В семье защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье произошла трагедия: его брат был застрелен в Тулузе.

Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на La Dépêche. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 13 июля.

26-летний брат футболиста с ранением в живот был найден прохожими на улице. При себе он имел оружие. Убийство произошло около ночного клуба. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Убийца пустился в бега, полиция занимается его поиском.

Напомним, Орье защищает цвета «Тоттенхэма» с 2017 года, до этого он играл за «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, стал автором двух забитых голов и отдал 8 результативных передач.