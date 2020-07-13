Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев попрощался с биатлоном, опубликовав фотографию у себя в «Инстаграме».

«Прощай, любимый биатлон», — написал Драчев под совместным фото с Виктором Майгуровым, который был избран новым главой организации.

Напомним, Драчев возглавлял СБР на протяжении двух лет. В пятницу, 10 июля, он объявил о сложении полномочий и сообщил, что намерен сосредоточиться на работе в Государственной думе. На следующий день новым президентом организации был избран Майгуров, который стал единственным кандидатом на пост.