Российский нападающий Кирилл Капризов в ближайшее время присоединится к «Миннесоте Уайлд».

Как сообщает журналист Майкл Руссо, Национальная хоккейная лига (НХЛ) дала разрешение на участие россиянина в тренировочном лагере клуба. Кроме того, Капризов сможет отправиться с «Миннесотой» на первый после паузы матч с «Эдмонтоном».

Возобновление сезона в НХЛ запланировано на 1 августа. Регулярный чемпионат был завершен досрочно, в розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды с наибольшим процентом побед. Стоит отметить, что сыграть в плей-офф Капризов не сможет по решению лиги.

Кирилл Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером. С 2017 года форвард выступал за ЦСКА.