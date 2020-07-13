Российская Премьер-Лига примет участие в акции «Пожалуйста, дышите!»

Как сообщает пресс-служба организации, акция посвящена медицинским работникам и волонтерам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

В рамках акции все команды перед матчами 29-го тура РПЛ появятся на поле в футболках, на которые будут нанесены фотографии и имена врачей, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и волонтеров. В телевизионном эфире комментаторы расскажут истории медицинских работников.

«Российская Премьер-Лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счёт их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, на понедельник, 13 июля, в России зафиксированы 6 537 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 733 699, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.