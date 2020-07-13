Бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут совместную пресс-конференцию в преддверии боя на турнире ACA 106. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме в понедельник, 13 июля, в 17:00 по московскому времени.

Как гласит сообщение на официальном сайте лиги АСА, болельщики смогут посмотреть пресс-конференцию спортсменов в прямом эфире.

Напомним, поединок Емельяненко и Исмаилова запланирован на 24 июля. Изначально предполагалось, что он состоится в Москве, однако из-за эпидемиологической ситуации бой был перенесен в Сочи.

Соревнования должны были состояться еще в апреле, но были отменены из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.