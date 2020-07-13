Компания Ubisoft возобновила раздачу бесплатных копий игры Watch Dogs 2 и других наград.
Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы забрать игру, надо перейти по ссылке и авторизоваться.
Напомним, раздача Watch Dogs 2 проходила во время стрима презентации Ubisoft Forward, который проходил в воскресенье, 12 июля, с 22:00 по московскому времени. Получить игру могли пользователи, залогиненные в свой аккаунт.
Однако в ходе презентации выяснилось, что серверы не справляются с потоком желающих, из-за чего не всем удалось залогиниться. Признав проблему, Ubisoft начал работать над ее устранением, но большинство пользователей смогли попасть в свои аккаунты уже после окончания трансляции.
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