Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что смерть бабушки стала для него серьёзным ударом. 74-летняя Джулиана Фостер ушла из жизни в 2014-м году.

«Мой мир развалился на части 6 лет назад, я сбился с пути и пытаюсь собрать все части воедино. Не проходит и дня, чтобы я не думал о тебе, не надеялся ещё раз побеседовать с тобой или сыграть перед тобой в последний раз», — написал Кирьос на своей странице в «Инстаграме», прикрепив архивное фото.

Напомним, за свою карьеру австралиец выиграл шесть турниров АТР в одиночном разряде.

В связи с пандемией коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте, рейтинги заморожены. Рестарт сезона запланирован на август, первый турнир после паузы должен состояться в Вашингтоне (США).

Уимблдон в этом году не состоялся, US Open и «Ролан Гаррос» остаются в календаре на остаток сезона.