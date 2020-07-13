Заслуженный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об инциденте с участием Артема Дзюба и Сердара Азмуна.

После чемпионского матча в «Краснодаре» футболисты, празднуя победу в раздевалке, сымитировали половой акт, момент попал на видео. Затем гендиректор «Зенита» Александр Медведев пошутил, что игроки показали, что будет со «Спартаком» в кубковом матче.

Бышовец заявил, что не видит оправданий циничному поведению Дзюбы и Медведева.

«Для меня это унизительные вещи. Ведь вряд ли кто-то из них рискнет показать такое своим детям. К сожалению, мы живем в такое время. И это мои принципы, я негативно реагирую на такое. Можно простить даже недалекость ума Дзюбы и отсутствие у него нравственности, но оправдывать всё это…» — сказал Бышовец, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, после высказывания Медведева «Спартак» обратился в комитет по этике, так как счел шутку неуместной. Гендиректору «сине-бело-голубых» грозит штраф в размере более 100 тысяч рублей.