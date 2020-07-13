Вице-президент челябинского «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал новость о том, что бывший форвард ЦСКА Сергей Калинин может пополнить стан его команды.

«Это возможно. Он только расторг контракт, до этого мы не имели права договариваться, теперь мы вступаем в переговоры. Информация будет либо сегодня вечером, либо завтра», — сказал Видгоф, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым.

Калинин выступал за ЦСКА с 2018 года, до этого он провел сезон в СКА. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 57 матчах и стал автором семи заброшенных шайб, а также отдал три результативные передачи. В плей-офф Кубка Гагарина Сергей отыграл четыре встречи, но не отметился результативными действиями.