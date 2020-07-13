Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч отклонил предложение ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 21-летний игрок и его агенты не хотят перехода в московский клуб. Скорее всего, трансфер сорвется, несмотря на то, что клубы уже договорились между собой.

Ранее сообщалось, что армейцы предложили 8,5 миллионов евро за 80% прав на футболиста. Ожидалось, что судьба Гайча решится уже сегодня, 13 июля.

Также СМИ сообщали, что форвард находится в сфере интересов ряда итальянских клубов: «Интера» и «Милана», «Пармы» и «Ромы». В нынешнем сезоне нападающий стал автором пяти забитых мячей в 13 матчах.