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  • 16:16,  13 июля 2020
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«Зенит» предложил Ловрену 2,5 млн евро в год, Ивановичу придется покинуть клуб

&#171;Зенит&#187; предложил Ловрену 2,5 млн евро в год, Ивановичу придется покинуть клуб
Ловрен радуется выходу Хорватии в финал ЧМ-2018. Фото: Официальный сайт ФИФА.

Стали известны условия, на которых «Зенит» готов заключить соглашение с хорватским защитником английского «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб предлагает игроку сборной Хорватии зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год с бонусами. Отмечается, срок контракта – два года с возможностью продления еще на один сезон. При этом предполагается, что другой центральный защитник «Зенита», Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий по соглашению.

Состав «Ливерпуля» Деян Ловрен пополнил летом 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 25,3 млн евро. Вместе с командой Ловрен стал победителем Английской Премьер-лиги, а также сумел одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне. В текущем сезоне Ловрен провел 10 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу.

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