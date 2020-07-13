«Зенит» предложил Ловрену 2,5 млн евро в год, Ивановичу придется покинуть клуб

Стали известны условия, на которых «Зенит» готов заключить соглашение с хорватским защитником английского «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб предлагает игроку сборной Хорватии зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год с бонусами. Отмечается, срок контракта – два года с возможностью продления еще на один сезон. При этом предполагается, что другой центральный защитник «Зенита», Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб из-за непродления контракта. Он не готов идти на существенное понижение условий по соглашению.