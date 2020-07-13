Российская фигуристка Елена Радионова сообщила, что ритмический танец французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона стал одним из ее любимых.

В минувшие выходные дуэт выиграл премию ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа». Пападакис и Сизерон опередили двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с программой «Мемуары гейши».

«Короткая программа Пападакис/Сизерона этого сезона стала одной из моих любимых за всё то время, что я смотрю фигурное катание. Это действительно очень интересная программа, у которой, похоже, не было даже аналогов», — заявила Радионова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, в минувшем сезоне Пападакис и Сизерон завоевали серебряную награду чемпионата Европы, уступив россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.