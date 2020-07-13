Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему не опустился на колено перед стартом двух гонок Формулы-1 в рамках акции по борьбе с расизмом.

В воскресенье на автодроме «Ред Булл Ринг» завершился Гран-при Штирии. Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен не встали на колено, как и перед первой гонкой сезона.

Квят подчеркнул, что он выступает против расизма, поэтому перед гонкой надел футболку с соответствующей надписью. Однако вставать на колено пилот не собирается.

«Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть крайне веская причина. Я против этого, вот и все», — сказал Даниил в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что каждый борется против расизма, но делает это по-своему. По словам пилота, никаких разногласий между ним и сотрудниками Формулы-1 не возникло.