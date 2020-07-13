ЦСКА согласен отпускать Шенгелию на все матчи сборной Грузии

Новичок московского ЦСКА Торнике Шенгелия сможет выступать за сборную Грузии по ходу клубного сезона.
По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, которые приводит Sportando, для Шенгелии с первого дня переговоров было крайне важно согласие руководства на его выступление за сборную страны, и это согласие он получил.
Отметим, соглашение Торнике Шенгелии с ЦСКА рассчитано на три года. Прежним клубом 28-летнего баскетболиста была «Баскония», которой армейский клуб заплатил миллион евро в качестве компенсации за талантливого грузинского игрока.
Ранее вице-президент Федерации баскетбола Грузии Владимир Бойса поделился мнением о переходе баскетболиста сборной Грузии Торнике Шенгелии в ЦСКА. Вице-президент отметил, он уверен, что когда Шенгелия подписывал контракт с ЦСКА, он думал о сборной Грузии, потому что у него будет возможность присоединиться к сборной во время сезона Евролиги.
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