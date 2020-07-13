Южнокорейский боец UFC в полулегком весе Чан Сун Чжун по прозвищу Корейский Зомби раскритиковал чемпиона своего дивизиона Алекса Волкановски.

«Если честно, чемпионство Александра в моем дивизионе – это стыд. Дайте его мне, и тогда вам не придется беспокоиться из-за судейского решения. Как вы знаете, я не позволяю судьям решать судьбу своих поединков. Я прикончу его в титульном матче, а это именно то, что фанаты UFC хотят увидеть», – написал Чан Сун Чжун в своем Twitter.

Напомним, австралиец Александр Волкановски выиграл бой у американца Макса Холлоуэя в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Поединок проходил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове». Бой закончился раздельным решением судей в пользу Волкановски, что позволило Александру защитить титул.