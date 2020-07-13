В среду, 15 июля, стартует 29-й тур Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Открывать программу тура будут два матча, которые стартуют в 16:00 по московскому времени: «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал». В 18:30 в Москве «Спартак» сыграет с «Ахматом», а в 20:30 «Зенит» на «Газпром-Арене» примет «Оренбург».

Еще четыре матча пройдут в четверг, 16 июля. В 18:00 в Казани «Рубин» примет «Ростов», в то же время «Динамо» в гостях сыграет с «Уфой». В 20:30 «Тамбов» встретится с «Сочи», а «Локомотив» в параллельном матче примет ЦСКА.