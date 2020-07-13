19-летний защитник «Зенита» Данила Прохин поделился впечатлениями от дебютной игры в РПЛ. В матче с «Ахматом»(1:1) Прохин сыграл все 90 минут.

Прохин отметил, что сначала чувствовал легкое волнение, нужно было влиться в игру и немного успокоиться. Защитник вспомнил, что на первых минутах сделал пару точных передач партнерам и почувствовал уверенность, после чего все прошло хорошо.

«Я рад, что весь год находился в этом коллективе и видел, как все хотели стать чемпионами и все вместе шли к этому. Счастлив, что мы добились своего. Конечно, мне бы хотелось внести больший вклад в общее дело своими минутами на поле», — приводит слова Прохина пресс-служба «Зенита».

Ранее Прохин сыграл за «Зенит» только один матч. Это был матч 1/8 финала против «Томи», в котором защитник вышел на замену.