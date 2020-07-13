Футбольный клуб «Краснодар» готовит предложение по полузащитнику «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Как отмечает «Матч ТВ», во время межсезонья горожане попытаются купить 19-летнего игрока.

Отмечается, что «Краснодар» хотел подписать грузинского полузащитника на сборах в 2019 году, но в тот момент руководство посчитало, что игрок не стоит тех средств, которые за него требовали. С тех пор стоимость Кварацхелии качественно возросла.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий желает, чтобы Хвича остался в клубе но многое будет зависеть от предложение за игрока. Также есть вероятность, что полузащитник продолжит карьеру в Испании.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия сыграл в 25 матчах РПЛ, забил три гола и отдал три голевые передачи.