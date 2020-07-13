«Зенит» рассматривает в качестве усиления атакующего полузащитника лондонского «Челси» Виллиана. По сообщение GFS, петербургский клуб уже общался с представителем бразильца и узнал, какие условия хочет иметь Виллиан в новом клубе.

Ранее Виллиан так и не получил новый контракт от лондонского клуба и летом покинет «Челси» в качестве свободного агента.

Напомним, что бразильский хавбек уже выступал в России. В 2012 году он приехал в махачкалинский «Анжи», перейдя из донецкого «Шахтера.

Отмечается, что на Виллиана также хотят пригласить лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».