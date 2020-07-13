Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов планирует подать в суд на организацию. Ранее Безуглова, который остался членом президиума, лишили должности вице-президента, обвинив в неоднократных нарушениях кодекса этики ВФЛА.

По словам Безуглова, в пресс-релизе ВФЛА и в комментариях президента федерации Евгения Юрченко прозвучало, что лишился должности за «многочисленные нарушения этики». Безуглов считает, что это утверждение не соответствует действительности.

«Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства», — цитирует Безуглова РИА Новости.

Напомним, Безуглов был избран вице-президентом ВФЛА в марте 2020 года. Помимо этого он является главным врачом мужской сборной России по футболу и председателем медицинского комитета РФС.