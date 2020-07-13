Английский «Ливерпуль» реализует опцию в соглашении оборонца Деяна Ловрена. Отмечается, что договор 31-летнего хорватского центрального защитника будет продлён до 30 июня 2022 года. При этом, как отмечает Goal, чемпионы Англии по-прежнему готовы расстаться с футболистом.

В воскресенье сообщалось, что услугах Ловрена заинтересован «Зенит». Чемпионы Российской Премьер-Лиги хотели пригласить игрока в качестве свободного агента, воспользовавшись ситуацией с истекающим контрактом игрока. Ещё одним клубом, который хочет хорвата, является «Рома».

Напомним, Ловрен перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 25 млн.

В текущем сезоне защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.