Российский футбольный союз (РФС) назначил судей на встречи 29 тура чемпионата России РПЛ. Матч «Зенита» и «Оренбурга», который состоится в среду на «Газпром-Арене», обслужит главный арбитр Виталий Мешков. Демешко и Сейфетдинов назначены в качестве ассистентов. На VAR будут работать Матюнин и Калугин. Бывший футболист «Зенита» Ян Бобровский выступит в качестве резервного арбитра.

Отметим, что центральную игру 29-го тура между «Локомотивом» и ЦСКА обслужит Евгений Турбин. Матч «Спартака» с «Ахматом» рассудит Алексей Сухой. Отметим, что Сергей Лапочкин, вокруг которого в СМИ распространили о его игре на ставках, будет работать на VAR в матче «Тамбова» и «Сочи».