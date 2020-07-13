Футбольный клуб «Химки», вышедший в премьер-лигу по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона, останется в ФНЛ. Как отмечает журналист Василий Конов, такое решение принял наблюдательный совет клуба.

На заседании наблюдательного совета ФК «Химки» было озвучено окончательное решение городского округа Химки и Московской области — не выделять дополнительного финансирования клубу для участия в сезоне-2020/21. Следующий сезон команда снова сыграет в ФНЛ.

Клубу так и не удалось найти сторонних инвесторов для увеличения бюджета, который позволял бы выступать в РПЛ. Один из вариантов сорвался — бизнесмен Сергей Ломакин решил не покупать клуб.

Решение «Химок» означает, что по итогам сезона-2019/20 из ФНЛ в РПЛ попадает только волгоградский «Ротор», но лишь при условии прохождения лицензирования. Из РПЛ, таким образом, вылетит только одна команда. На 16-м месте в турнирной таблице идет «Оренбург».