Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль и генеральный директор Александр Церковный выразили мнение о подписании центрового «Галатасарая» Алекса Пойтресса, имеющего опыт выступления.

Как отмечает главный тренер «Зенита», он очень рад появлению в составе Пойтресса, который одинаково хорошо может играть на позициях 4-го и 5-го номеров, что дает команде преимущество.

«Зенит» приобретает сильного атлетичного игрока, который обязательно порадует своей игрой наших болельщиков», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

По словам гендиректора Александра Церковного, Алекс — это мощный, атлетичный и при этом очень мобильный и координированный «большой», который дополнит и укрепит переднюю линию «Зенита», а его самоотдача и манера придадут энергии на площадке и зрелищности игре».

В прошлом сезоне Пойтресс играл в составе «Галатасарая», где набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.