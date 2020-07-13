Российский защитник Александр Романов заключил соглашение с «Монреалем». Об этом официальной сообщает пресс-служба канадского клуба.

20-летний внук Зинетулы Билялетдинова согласовал с клубом трехлетний контракт новичка. За сезон он станет зарабатывать 832 тысячи долларов.

По условиям НХЛ Романов не сможет принять участия в текущем сезона НХЛ, который будет доигран после паузы, связанной с коронавирусом. Это касается всех задрафтованных хоккеистов Европы моложе 27 лет, которые ранее не играли в Северной Америке. Однако им позволяется «сжечь» первый год соглашения, таким образом сезон-2019/20 пойдет им в зачет, хотя принимать участие они в нем не будут.

Все бонусы по контракту Романова с «Монреалем» старутуют с сезона-2020/21. Россиян также может тренироваться с «Канадиенс» и посещать матчи команды, но не будет принимать в них участие.

Напомним, сезон возобновится 1 августа квалификационным раундом Кубка Стэнли с участием 24 команд в Торонто и Эдмонтоне.