Евгений Юрченко заявил об отставке с поста руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В официальном заявлении, опубликованном на сайте ВФЛА, указаны причины этого решения.

Объявляя об отставке, Юрченко запаусает процесс перевыборов руководства ВФЛА. Бывший президент благодарит всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики, отметив особо работу членов президиум и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезным трудностями затянувшегося кризиса.

«Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», — отмечено в заявлении Юрченко.

Напомним, Юрченко был избран на пост главы ВФЛА 28 февраля. Он победил голосовании, в котором участвовали 53 человека. Против него проголосовали семь человек, трое воздержались.