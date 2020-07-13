Российский форвард Кирилл Капризов подписал соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт с хоккеистом сборной России рассчитан на два сезона.

Отметим, что первый год соглашения нападающего «сгорит» по условиям нового коллективного соглашения НХЛ. Ранее «Уайлд» позвали Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин сможет посетить на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления сезона, но не сможет сыграть в оставшихся играх Кубка Стэнли.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В общей сложности за карьеру в лиге нападающий сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 голевых передач.