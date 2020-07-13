"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги информирует о том, что в футбольном клубе «Уфа» у игроков выявлен коронавирус.

По данным лиги, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора выяснило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписало ему нахождение на карантине.

«Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — написано в сообщении РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что COVID-19 был обнаружен у как минимум у пятерых игроков команды — Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.