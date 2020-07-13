Первый номер «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук заявил, что у него обнаружен коронавирус.

По словам баскетболиста, он сдал положительный тест перед отправкой команды в Орландо, а в данный момент чувствует себя хорошо, находится на карантине и рассчитывает присоединиться к одноклубникам, когда получит разрешение.

«Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Пожалуйста, относитесь к ситуации с вирусом серьезно. Берегите себя. Носите маску», – написал Уэстбрук в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» заселился в кампус Орландо, где будет доиграться сезон-2019/20 без Уэстбрука и Джеймса Хардена. Лидеры команды будут добираться до Орландо самостоятельно.

Возовноление сезона намечается на 30 июля.