Защитник Александр Романов прокомментировал переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс». Романов подписал контракт новичка, но не сможет выступать в Кубке Стэнли.

Хоккеист заявил, что очень хотел бы сыграть, поскольку находится в нужной физической и психологической форме.

«Тренировался всё лето и даже на карантине занимался у себя во дворе. Не переставал работать, давным-давно готовлюсь к отъезду. Жаль, не разрешили играть. Но я готов», ─ цитирует Романова пресс-служба НХЛ.

Романов отметил, что хочет быть с командой: поддерживать ребят, находиться в коллективе. Раз подписал контракт, то должен быть с командой на каждом матче, пусть даже и не на льду. Это позволит тренироваться с клубом. Но главное — пройти адаптацию, чтобы партнеры изучили его, а он познакомился со всеми.

Следующий сезон в НХЛ стартует в декабре.