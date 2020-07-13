«Зенит» рассматривает возможность подписать соглашение с форвардом Александром Кокориным. По информации «Метарейтингс», руководство готов дать нападающему соглашение на два сезона.

Издание сообщает, что есть большая вероятность, что при подписании соглашения с игроком, это решение не будет заблокировано на более высоком уровне.

Отмечается, что у Кокорина есть конкретное предложение от его текущего клуба «Сочи», в котором форвард играет на правах аренды. Ситуация должна будет понятна к 26 июля, когда в России откроется летнее трансферное окно.

В текущем сезоне РПЛ Кокорин сыграл за «Сочи» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи. В ближайшем туре сочинский клуб сыграет 16 июля против «Тамбова» в Нижнем Новгороде.