Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил в своем инстаграме новое видео. В ролике 37-летний специалист продемонстрировал тренировку своей группы за пределами льда. На сборе в Кисловодске ученики Плющенко, среди которых бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова, проводят забавные эстафеты.

Отметим, что сбор учеников Плющенко в Кисловодске заканчивается 15 июля. Он проходил полтора месяца.

Недавно двукратный олимпийский чемпион увидел несправедливость отсутствие Александры Трусовой в число победителей премии ISU Skating Awards. 16-летняя фигуристка претендовала в номинации «Новичок года», но лучшей по итогу признали Алену Косторную.