Клуб НХЛ «Сент-Луис» убрал российского форварда Владимира Тарасенко из списка травмированных. Об этом сообщаетсч на официальном сайте североамериканской команды.

Тарасенко находился там с 29 октября 2019 года — именно тогда бывший нападающий СКА перенёс операцию по выправлению вывиха левого плеча. С тех пор действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. Тарасенко впервые встал на коньки после травмы 8 февраля.

В этом сезоне 28-летний Тарасенко в сезоне сыграл только в десяти матчах, записав на свой счёт десять очков (3+7) с показателем полезности «0».

Сезон в НХЛ возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат.