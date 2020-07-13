Петербургский арбитр Владислав Безбородов ответил на разговоры, что он «питерский судья, который убирает конкурентов «Зенита».

Безбородов подчеркнул, что для него все на поле равны — синие, белые, зеленые, красные, а «Зенит» он судил всего полтора раза — товарищескую игру и встречу на Кубок с «Тосно».

» Никогда, ни при каких обстоятельствах никакой клуб не мог повлиять на мои решения. Будь то «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и так далее», — приводит слова Безбородова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Безбородов в прошлом выступал за «Зенита» и сыграл пять матчей за команду, которую возглавлял Юрий Морозов.