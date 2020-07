Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников выложил две фотографии с тренировки клуба. На них 20-летний нападающий в хорошем расположении духа.

Напомним, с понедельника команды стали снова тренироваться, чтобы подготовиться к предстоящему возобновлению сезона и розыгрышу Кубка Стэнли.

«После возвращения к парням на лице только улыбка», — написал Свечников в твиттере.

All smiles being back with the boys ???? pic.twitter.com/nKU6lRdUik

— Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) July 13, 2020