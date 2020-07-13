Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников выложил две фотографии с тренировки клуба. На них 20-летний нападающий в хорошем расположении духа.

Напомним, с понедельника команды стали снова тренироваться, чтобы подготовиться к предстоящему возобновлению сезона и розыгрышу Кубка Стэнли.

«После возвращения к парням на лице только улыбка», — написал Свечников в твиттере.

В нынешнем сезоне Свечников набрал 61 (24+37) очко в 62 встречах при показателе полезности «+9».

Кубок Стэнли, который будет разыгран из 24 команд, начнется с 1 августа.