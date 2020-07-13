Министр спорта России Олег Матыцин оценил уход Евгения Юрченко с поста руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Матыцин отметил, что Юрченко возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской лёгкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжёлой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты.

С пониманием относится к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА. В ближайшее время, согласно Уставу ВФЛА, президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению конференции для избрания нового президента.

Матыцин отметил, что главная цель перед новым руководством ВФЛА — полное восстановление в правах российских легкоатлетов.

Матыцин подчеркнул, что отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку российских спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике.