Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что этап серии Гран-при в Китае пройltn по плану – с 6 по 8 ноября в Чунцине.

Ранее Главное управление спорта Китая объявило, все международные спортивные мероприятия, запланированные в 2020 году, будут отменены из-за коронавируса. Исключение сделано лишь для тестовых соревнований перед Олимпийскими играм-2022 в Пекине.

В заявлении ISU говорится, что поскольку этап в Китае — часть календаря Гран-при и имеет отношение к финалу серии, который является олимпийским тестовым мероприятием, НОК Китая согласился с тем, что соревнования в Чунцине пройдут по плану.

Отмечается, что решение НОК Китая не влияет на олимпийские тестовые мероприятия — финал Гран-при по фигурному катанию (10–13 декабря) и этап Кубка мира по шорт-треку (18–20 декабря).

Следующее заседание Совета ISU состоится в онлайн-режиме 3 августа 2020 года, где будут приняты дальнейшие действия в отношении мероприятий ISU.