Хоккеисты Кирилл Капризов и Александр Романов подписали контракт с клубами НХЛ. Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА. Эти и другие новости понедельника на Nevasport.

Капризов официально подписал контракт с клубом НХЛ

Российский форвард Кирилл Капризов подписал соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд». Контракт с хоккеистом сборной России рассчитан на два сезона. Отметим, что первый год соглашения нападающего «сгорит» по условиям нового коллективного соглашения НХЛ. Россиянин сможет посетить на матч «Миннесоты» с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится после возобновления сезона, но не сможет сыграть в оставшихся играх Кубка Стэнли.

Романов подписал контракт с «Монреалем»

Российский защитник Александр Романов заключил соглашение с «Монреалем». Об этом официальной сообщает пресс-служба канадского клуба. 20-летний внук Зинетулы Билялетдинова согласовал с клубом трехлетний контракт новичка. За сезон он станет зарабатывать 832 тысячи долларов. Россиян также может тренироваться с «Канадиенс» и посещать матчи команды, но не будет принимать в них участие.

Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

Евгений Юрченко заявил об отставке с поста руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Объявляя об отставке, Юрченко, как он выразился, запускает процесс перевыборов руководства ВФЛА. Бывший президент благодарит всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики, отметив особо работу членов президиум и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезным трудностями затянувшегося кризиса.

«Химки» останутся в ФНЛ

Футбольный клуб «Химки», вышедший в премьер-лигу по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона, останется в ФНЛ. Как отмечает журналист Василий Конов, такое решение принял наблюдательный совет клуба. На заседании наблюдательного совета ФК «Химки» было озвучено окончательное решение городского округа Химки и Московской области — не выделять дополнительного финансирования клубу для участия в сезоне-2020/21.

ЦСКА расторг контракт с форвардом Сергеем Калининым

Московский ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым, сообщает пресс-служба КХЛ. Текущее соглашение игрока истекало было рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее президент армейского клуба Игорь Есмантович сообщал, что ЦСКА не планирует предлагать нападающему контракт с улучшенными финансовыми условиями.

«Зенит» объявил о приобретении Пойтресса

Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с американцем Алексом Пойтрессом. «Я очень рад присоединиться к баскетбольному клубу «Зенит», организации, которая планирует совершить рывок в Евролиге в этом сезоне», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.