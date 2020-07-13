Российский новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов определился с игровым номером, под которым будет выступать в НХЛ. Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в твиттере, в составе «Уайлд» в будущем сезоне бывший игрок ЦСКА выступит под номером «97».

Напомним, россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетнее соглашение новичка. Первый год контракта форварда, при этом, «сгорит» по условиям нового коллективного соглашения. Также Капризов не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона, который возобновится 1 августа.

За карьеру в КХЛ россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.