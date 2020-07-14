В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 2:2.

В составе манкунианцев по мячу забили Маркус Рэшфорд с передачи Антони Марсьяля на 20-й минуте и Антони Марсьяль с передачи Бруну Фернандеша на 23-й минуте. У «святых» отличились Стюарт Армстронг с передачи Нэйтана Редмонда на 12-й минуте и Майкл Обафеми с передачи Яна Беднарека на 96-й минуте встречи.

После 35 туров команда Уле-Гуннара Сульшера располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 59 очков. Столько же у идущего четвертым «Лестера», а у третьего «Челси» — на один балл больше. Подопечные Ральфа Хазенхюттля занимают 12-е место с 45 очками.

Следующий матч «МЮ» проведет 16 июля на выезде против «Кристал Пэласа», «Саутгемптон» в этот же день примет «Брайтон».