Лунев пропустит минимум месяц и не сыграет со «Спартаком» из-за травмы

Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев пропустит минимум один месяц после травмы, полученной в игре с грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, так считают врачи петербургского клуба. Отмечается, после медицинского обследования стало ясно, что у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра.

«Как утверждает наш источник, врачи считают, что 28-летний игрок пропустит минимум месяц, а значит, в лучшем случае будет готов только к началу следующего сезона», — пишет портал.

Напомним, Андрей Лунев был заменен на Михаила Кержакова после того, как получил повреждение на 83-й минуте встречи в матче с «Ахматом». Врачи помогли голкиперу покинуть поле.