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  • 08:59,  14 июля 2020
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ФК "Зенит"
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Лунев пропустит минимум месяц и не сыграет со «Спартаком» из-за травмы

Андрей Лунев
Андрей Лунев. Фото: Piter.tv

Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев пропустит минимум один месяц после травмы, полученной в игре с грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, так считают врачи петербургского клуба. Отмечается, после медицинского обследования стало ясно, что у Лунева повреждение прямой мышцы правого бедра.

«Как утверждает наш источник, врачи считают, что 28-летний игрок пропустит минимум месяц, а значит, в лучшем случае будет готов только к началу следующего сезона», — пишет портал.

Напомним, Андрей Лунев был заменен на Михаила Кержакова после того, как получил повреждение на 83-й минуте встречи в матче с «Ахматом». Врачи помогли голкиперу покинуть поле.

Напомним, в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» свел матч с «Зенитом» вничью. Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился со счетом 1:1.

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