Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Йенджейчик намекнула на завершение спортивной карьеры.

32-летняя полячка опубликовала фотографию в своем Instagram, которую подписала хэштегом #33andretired, что в переводе на русский значит «33 и в отставку».

Отметим, 33 года Йоанне Йенджейчик исполнится 18 августа. Возможно, до этого времени она проведет еще один поединок, после чего объявит об уходе из смешанных единоборств.

Напомним, последний свой поединок Йеджейчик провела 8 марта нынешнего года против китаянки Чжан Вэйли, уступив чемпионке минимального дивизиона раздельным решением судей. В профессиональной карьере Йоанны 15 побед и четыре поражения. Помимо последнего поединка, она дважды уступила Роуз Намаюнас и один раз — Валентине Шевченко.