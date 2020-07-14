Семак: Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как психологически он воспринимает критику, находясь у руля сине-бело-голубых.
По словам Семака, он осознает, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен на него не как на человека, а как на главного тренера «Зенита». Он отметил, фанаты жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы, так как переживаться всегда хочется за более слабых, хочется неожиданных результатов.
«Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. А нам его, естественно, нельзя ронять», – сказал Семак, слова которого приводит «Собака».
Напомним, «Зенит» оформил досрочное чемпионство по итогам 26-го тура и уже провел две игры в ранге чемпиона России, поэтому оставшиеся встречи не будут иметь для команды Сергея Семака турнирного значения.
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