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  • 08:55,  14 июля 2020
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ФК "Зенит"
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Семак: Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя

Сергей Семак.
Сергей Семак. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как психологически он воспринимает критику, находясь у руля сине-бело-голубых.

По словам Семака, он осознает, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен на него не как на человека, а как на главного тренера «Зенита». Он отметил, фанаты жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы, так как переживаться всегда хочется за более слабых, хочется неожиданных результатов.

«Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. А нам его, естественно, нельзя ронять», – сказал Семак, слова которого приводит «Собака».

Напомним, «Зенит» оформил досрочное чемпионство по итогам 26-го тура и уже провел две игры в ранге чемпиона России, поэтому оставшиеся встречи не будут иметь для команды Сергея Семака турнирного значения.

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