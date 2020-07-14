Семак: Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как психологически он воспринимает критику, находясь у руля сине-бело-голубых.

По словам Семака, он осознает, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен на него не как на человека, а как на главного тренера «Зенита». Он отметил, фанаты жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы, так как переживаться всегда хочется за более слабых, хочется неожиданных результатов.

«Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. А нам его, естественно, нельзя ронять», – сказал Семак, слова которого приводит «Собака».