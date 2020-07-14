ЦСКА отправил в Амерку сразу четырех топ-хоккеистов — Илью Сорокина, Александра Романова, Кирилла Капризова и Михаила Григоренко.

Илья Сорокин подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Вратарь уже был готов провести еще сезон в ЦСКА, но в итоге решился уже сейчас отправиться в новую команду. При этом он, как и Романов с Капризовым, не сможет сыграть в нынешнем плей-офф, сжигая при этом первый сезон в своем контракте. Сорокин настроен явно боевито: при необходимости он готов отправиться в АХЛ. Вратарь видит удачный пример Игоря Шестеркина, которого в соседнем клубе затаскали то в «Хартфорд Вулф Пэк», то обратно в «Рейнджерс», однако теперь он — полноценный голкипер основы. У Сорокина вполне может получиться: пусть для НХЛ он фигура совсем новая и неизвестная, российские вратари высоко ценятся в Лиге.

Романов стал игроком «Монреаль Канадиенс» и также не сыграет до следующего года. Защитник уже рвется в бой и качает права, заявляя, что должен быть на каждой игре команды, даже несмотря на невозможность его нахождения на льду. Рвение похвально, но конкуренция в «Канадиенс» мощная, и со столько серьезными амбициями 20-летнему защитнику может быть крайне болезненно отправиться в АХЛ. А это на первых порах исключать никак нельзя.

Капризов, наконец, перешел в «Миннесоту». Кирилл — главный претендент на резвый старт среди всей четверки. Ему также предстоит отсидеться и смотреть на игру своей команды в плей-офф со стороны, но в новом сезоне Капризов вполне способен разогнаться. У него есть для этого все: не самая топовая команда, которая будет играть на него, время хорошо подготовиться, громадный потенциал. Единственное, что может пойти во вред — слишком много ожиданий, и как следствие, прессинг со стороны болельщиков, СМИ и руководства. Если Капризов выдержит, не сдастся после первых же проблем, он может засиять ярче многих россиян в НХЛ.

Еще один покинувший ЦСКА форвард, Михаил Григоренко вернулся в НХЛ, став игроком «Коламбуса». Сомнений в как минимум достойном выступлении Григоренко в «Блю Джекетс» нет. Это стабильный нападающий, который мог бы и не возвращаться в Россиию, а продолжить карьеру в Америке. Возвращение в НХЛ — логичный шаг, к которому, правда, вряд ли готов ЦСКА.

Армейцы расстались с четырьмя важнейшими хоккеистами, также клуб покинули Сергей Калинин, Линден Вей и Алексей Марченко. Замена пока не обещает ничего хорошего: из Ванкувера прибыл Николай Голдобин, который в регулярке нынешнего сезона провел за «Кэнакс» лишь одну игру. Вернулся в армейский клуб из «Северстали» Никита Макеев, из «Салавата» пришел Артем Сергеев, но никто из них не выглядит как реальное усиление. Разве что Андрей Локтионов может стать игроком первых звеньев. Вероятно, в следующем сезоне армейцев ожидают проблемы. Команда Никитина потеряла слишком много, чтобы это прошло безболезненно.