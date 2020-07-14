Стримерша Карина, проживающая в Италии, поделилась мнением о людях, которые не верят в существование коронавируса.

На своей странице в «Инстаграме» она написала, что в США до сих пор остаются любители конспирологии,. которые убеждены, что пандемия коронавируса — это теория заговора.

«Один из таких конспирологических ребят, мужчина лет 30, решил выяснить, существует ли коронавирус на самом деле. И ничего умнее не придумал, чем проверить на своей собственной шкуре», — написала Карина.

По ее словам, мужчина пришел на ковид-вечеринку, участники которой собрались с целью выяснить, существует ли коронавирус на самом деле, и пригласили инфицированных друзей.

«Закономерный итог — больница, тяжёлая форма ковида и мучительная смерть в полном сознании и понимании того, что с ним случилось», — написала стримерша.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 13 миллионов, свыше 572 тысяч человек погибли, более 7,6 миллионов — выздоровели.