Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о добровольной отставке Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

Васильев выразил уверенность в том, что Драчеву порекомендовали снять свою кандидатуру с выборов, так как он бы их проиграл.

«Сам Владимир Петрович никогда бы не отказался от власти. Он до последнего момента тянул с неизбежной отставкой и бил себя кулаком в грудь, подчеркивая свой вклад в развитие российского биатлона», — заявил Васильев, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

Напомним, новым главой СБР был избран Виктор Майгуров, который оказался единственным кандидатом на должность. Драчев снялся за день до выборов, 10 июля.