Российский боец UFC Петр Ян отреагировал на появление в Санкт-Петербурге граффити в его честь.

«Я в Питере, подтягивайтесь! Спасибо автору! Улица закаляет характер», — написал Ян на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, граффити появилось после того, как россиянин завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории. На турнире UFC 251 он одержал победу над бразильцем Жозе Альдо в титульном поединке. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Турнир UFC 251 проходил в минувшие выходные на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).